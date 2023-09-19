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Dünya

Filistin Başbakanı bağımsız devlet vurgusu yaparak İsrail'i hedef gösterdi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail işgaline ve Filistin'in kaynakları üzerindeki kontrolüne son verilmesinin, yerel ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamanın en önemli koşulu olduğunu belirtti.

AA19 Eylül 2023 Salı 12:09 - Güncelleme:
Filistin Başbakanı bağımsız devlet vurgusu yaparak İsrail'i hedef gösterdi
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Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Iştiyye, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'nde konuştu.

Iştiyye, konuşmasında, "Uluslararası karar ve referanslara uygun olarak İsrail'in Filistin işgaline son vermesini sağlamak için çalışmak tüm uluslararası toplumun sorumluluğundadır ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının en önemli şartıdır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmaktan hala çok uzak olduğunu kaydeden Iştiyye, "Bu da karşı karşıya olduğumuz çok sayıda krizin üstesinden gelmek için pratik önlemler almak üzere birlikte çalışmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

Iştiyye, İsrail işgalinden kaynaklanan engellere rağmen Filistin hükümetinin Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için gerekli kurumsal düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

BM Genel Kurulunda 2015'te kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi" kapsamında, 2030'a kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi hedefler yer alıyor.

  • Filistin Başbakanı
  • Filistin ekonomisi
  • İsrail işgali
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