AA 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:11

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bahreyn ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasını, Arapların omurgasına vurulmuş darbe olarak nitelendirdi.

Iştiyye, Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Arapların omurgasına ve ortak Arap çalışmasına vurulan bu darbe, İsrail'e ve onun koruyucusuna hizmet etmek anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmayla işgale, Yahudi yerleşim birimleri ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallere meşruluk kazandırıldığını vurgulayan Iştiyye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra İsrail'le ilişkilerini normalleştiren Bahreyn'i kınadı.

"ABD yönetimi, kendi fiilleriyle bizi teslim olmaya zorlayamadığı gibi bu tür anlaşmalarla da Filistin meselesini tasfiye edemez." ifadesini kullanan Iştiyye, Ramallah yönetiminin, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve işgalin son bulması için uluslararası düzeyde çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.



ABD Başkanı Donald Trump, dün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ilişkilerini tamamen normalleştirmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.