Filistin Başbakanı İştiyye: İsrail, Filistin topraklarını atıkların boşaltım merkezi olarak kullanıyor

AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 01:51 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 01:51

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, İştiyye, İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosu Diane Corner ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

İştiyye görüşmede, Corner'den finansmanı İngiltere tarafından karşılanmış, işgal altındaki Filistin topraklarında iklim değişimine ilişkin politikalar üzerine hazırlanan raporu teslim aldı.

Kendisine sunulan raporu takdir ettiklerini dile getiren İştiyye, "İsrail, yerleşimcilere bina yapımı ve alan genişletilmesi için ağaçları söküyor, toprağın altını üstüne getiriyor." dedi.

İştiyye, şunları kaydetti:

"Filistin çevresinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluk, yerleşim ve atıklardır. İsrail, doğal kaynaklarımıza ulaşmamıza engel oluyor, duvarlar arkasından bizi engelliyor. Bundan daha kötüsü, İsrail, topraklarımızı, katı, kimyevi ve elektronik atıkların boşaltım merkezi olarak kullanıyor. Filistin dünyada çevreyi kirletmiyor. Bilakis çevremiz işgalden dolayı kirleniyor."

Başkonsolos Corner ise raporun, işgal altındaki Filistin topraklarında iklim değişikliği üzerindeki ekonomik etkilere odaklandığını bildirdi.