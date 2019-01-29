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Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, istifa mektubunu Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu

Fetih Hareketi Merkez Komitesinin yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sundu.

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Filistin hükümetinin haftalık olağan toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hamdallah'ın istifasını sunduğu, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümetin yönetiminde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hamdallah'ın yeni hükümetin kurulması için yapılan istişarelerin bir an önce sonuç vermesini umut ettiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazar günü Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda FKÖ bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere bir komitenin oluşturulması yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilmişti.FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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