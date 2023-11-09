Filistin Başbakanı'ndan dünyaya çağrı: İsrail'e işlediği suçların hesabını sorun

Iştiyye, Paris'te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ta konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetine icabet ederek konferansa katılan taraflara teşekkür eden Iştiyye, Gazze'deki yıkıma ve insani krize dikkati çekerek, savaşın son bulması için "Daha ne kadar Filistinli ölmeli?" diye sordu.

Filistin halkının "acı tarihinin" 7 Ekim'de değil 75 yıl önce başladığını vurgulayan Iştiyye, "meşru müdafaanın bir başkasının toprağını işgal anlamına gelmediğini" belirtti.

İsrail kabinesinin tüm Filistinlileri hedef alan açıklamalarını hatırlatan Iştiyye, İsrail'in Hamas'a karşı değil tüm Filistin halkına savaş açtığını söyledi.

Kimsenin çocukların öldürülmesini haklı çıkaramayacağını ifade eden Iştiyye, İsrail'in açık şekilde uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti.

Iştiyye, uluslararası toplumun İsrail-Filistin meselesine yaklaşımında "çifte standardından" uzaklaşması gerektiğinin altını çizerek Gazze'deki yaralıların kurtarılmasının ve bölgeye elektrik, su ve tıbbi yardım ulaştırılmasının öncelikli kılınması gerektiğini kaydetti.

Yardımların sadece Gazze'nin güneyine değil bütün bölgelerine ulaştırılması gerektiğini dile getiren Iştiyye, Gazze'nin güneyinde yeni bir kamp kurulmasına "kesinlikle" karşı olduklarını, bunun kuzeyin tamamen tahliyesi anlamına geleceğini dile getirdi.

Filistin topraklarının bölünemeyeceğini, Gazze Şeridi hakkında konuşmanın tüm Filistin topraklarının geleceğine ilişkin bir konuşma yapılmadan mümkün olamayacağını vurgulayan Iştiyye şöyle konuştu:

"Bu konferans ile bir kez daha hepimiz 'savaşın son bulmasını istiyoruz' diyelim. Ve yarından bahsettiğimizde, bu sadece Gazze Şeridi'ndeki yarın değil, tüm Filistin topraklarındaki yarın. Biliyoruz ki, İsrail'de de bir yarın olacak ve uluslararası mahkemeler suçluları yargılamak için açık bir pozisyon almalı. Uluslararası insancıl hukuk herkes için bağlayıcıdır. Eğer bu masanın etrafında insancıl hukukun savunucuları olarak toplandıysak, Filistin halkına karşı işlenen suçları sona erdirecek önlemleri almalıyız."