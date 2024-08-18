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Dünya

Filistin: Batı Şeria'da yerinden edilen bedevi toplulukların sayısı 40'a ulaştı

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle 40 Filistinli bedevi topluluğun zorla yerinden edildiğini duyurdu.

AA18 Ağustos 2024 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Filistin: Batı Şeria'da yerinden edilen bedevi toplulukların sayısı 40'a ulaştı
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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin suçları ve saldırıları sebebiyle zorla göç ettirilen Filistinli bedevi toplulukların sayısı 40'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Başta işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Msafer Yatta ile doğusundaki Ürdün Vadisi olmak üzere, "işgal altındaki Filistin topraklarının genelinde, yerleşimci çeteler ve onların terörist unsurlarının Filistinli bedevi topluluklara karşı işlediği zorla yerinden etme suçunun son derece tehlikeli olduğuna" dikkati çekildi.

Son olarak Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki 14 aileden oluşan Ummu'l Cemal bedevi topluluğunun zorla yerinden edildiği hatırlatılan açıklamada, göçe zorlamaların "işgalci İsrail ordusunun desteği ve koruması, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in doğrudan denetimiyle yapıldığı" vurgulandı.

Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin, "Bu suç etnik temizlik suçu düzeyine çıkmakta ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kademeli olarak ilhak edilmesi, sakinlerinin ve asıl sahiplerinin elinden alınması ve yerleşim yerleri için stratejik bir derinlik olarak tahsis edilmesi çerçevesine girmektedir." ifadesine yer verildi.

Zorla yerinden edilmelerin Filistin'in doğal kaynaklarını kontrol etmek ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulma fırsatını ortadan kaldırmak amacıyla Filistinlilerin göçe zorlandığı ifade edildi.

Filistin yönetiminin zorla yerinden etme suçunun takipçisi olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu suça ilişkin uluslararası raporların uluslararası mahkemelere sunulduğu bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve yerleşimciler hakkında çıkan uluslararası kararlar ve yaptırımların "etnik temizlik suçu düzeyine çıkmadığı ve işgalci İsrail'i bunu durdurmaya ve bırakmaya zorlayacak bir caydırıcılık oluşturmadığına" vurgu yapıldı.

Açıklamada "yalnızca aşırılık yanlısı saldırgan İsrailli yerleşimcilere yönelik değil aynı zamanda bunlara koruma, destek ve finansman sağlayan Smotrich ve Ben-Gvir gibi İsrail hükümetinde bulunan bakan ve yetkililere uluslararası caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısı" yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Batı Şeria'da 2024'ün ilk yarısında 1530 yerleşimci saldırısı kayda geçti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu saldırılarında 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 785'ten fazlasının da yaralandığı belirtildi.

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