Filistin BM'den ''ciddi ve somut'' adımlar bekliyor

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:17 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:17

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında sürdürdüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve ihlallerine karşı uluslararası topluma ciddi ve somut önlemler alması çağrısında bulundu.

Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İsrail'in artan yasa dışı politikaları ve eylemleri nedeniyle işgal ettiği Filistin'de durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

İsrail'in attığı adımların her geçen gün ilhak planından vazgeçmediğini gösterdiğini belirten Mansur, ilhakın İsrail için nihai hedef olduğunun altını çizdi.

Mansur, İsrail'in ilhak planları karşısında uluslararası toplumun kınamanın ötesine geçemediğini vurgulayarak "BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukuk ve BM kararları doğrultusunda ciddi ve somut adımlar atmak zorunda." ifadelerini kullandı.