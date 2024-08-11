İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında şehit ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 310. gününde sürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'ye bir mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için BMGK'nin müdahale etmesi ve derhal ateş talebinde bulunması gerektiği vurgulandı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur'un mektubunda, "Gazze'de katliamı, kıtlığı, yerinden edilmeyi ve tüm halkın yok edilmesini durdurmak ve Birleşmiş Milletlerin ve tüm uluslararası hukuk sisteminin güvenilirliğinden geriye kalanları kurtarmak için BMGK'nin derhal harekete geçmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Filistin'in mektubunda, "Güvenlik Konseyi, Genel Kurul ve barış yanlısı tüm ülkelerin, İsrail'in Filistin halkına ve tüm bölgeye, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan terör, ölüm ve yıkımını durdurmak için hemen harekete geçmesi gerektiği" kaydedildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise BMGK'den aldığı kararların hayata geçirilmesi ve yasa dışı işgalci güç İsrail'in uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymaya zorlanması için acilen toplanması talep edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 790 Filistinli öldü, 92 bin 2 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:17 Filistin, BMGK'den Gazze'de derhal ateşkes talebinde bulunmasını talep etti

03:00 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok köyü ve kasabasına baskın düzenleyerek Filistinli gruplarla çatıştı

02:29 Hamas, İsrail'in yerinden edilmiş kişilerin barındığı Gazze'nin doğusunda Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulunda öldürülen direniş üyeleri olduğunu iddia ettiği isimleri içeren liste yayımlamasını, "iğrenç suçunu meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi

02:09 İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef alacağı Gazze kentindeki bazı mahallelerin sakinlerine tahliye çağrısı yaptı

07:08 Gazze'nin orta kesimindeki Han Yunus kentinde onlarca gazeteci, İsrail'in meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etti

00:05 Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından İran'dan gelebilecek misillemeye karşılık İsraillilerin yiyecek stokladığı, evden çıkmamayı tercih ettiği ve psikolojik destek arayışına girdiği belirtildi