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Dünya

Filistin: BMGK'nin Gazze'ye yardım kararı, saldırıların durması yolunda atılmış bir adım

Filistin yönetimi, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini, geç kalınmış olsa da Gazze'deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 02:59 - Güncelleme:
Filistin: BMGK'nin Gazze'ye yardım kararı, saldırıların durması yolunda atılmış bir adım
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Filistin Dışişleri Bakanlığından, Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılmasını" talep eden 2720 sayılı karar tasarısının BMGK'de kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Filistinli sivillerin korunması, saldırıların durması, yardımların tüm Filistinlilere ulaşması ve tehcirin reddedilmesi için dost ve kardeş ülkeler tarafından yürütülen tüm çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, Gazze'deki halkın sıkıntılarını hafifletecek ve karar tasarısının "çatışmalara ara verilmesini" öngören ilk halinin kabul edilmesine karşı çıkan ülkelere baskı uygulayacak bir adım olduğu ifade edildi.

Kararın ayrıca, geç kalmış olmasına rağmen, İsrail ölüm makinesinin Gazze'deki halka karşı her gün işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların durması yolunda atılmış bir adım olduğu kaydedildi.

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından dün kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

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