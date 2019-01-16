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Filistin BM'ye tam üyelik başvurusuna hazırlanıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesinin ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik başvurusu yapacağını söyledi.

  • AA
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Filistin'in, BM Genel Merkezi'nde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77 Çin Grubu'nun başkanlığını devralmasının ardından, Maliki gazetecilere açıklama yaptı.

ABD'nin Filistin'in BM'ye tam üyelik müracaatını veto edeceğinin farkında olduklarını ancak bu durumun onları başvuru yapmaktan alıkoymayacağını vurgulayan Maliki, Filistin'in birkaç hafta içinde BM'ye tam üyelik için talepte bulunacağını ifade etti.

BM üyesi olmayan Filistin'in, 193 üyeli kuruluşta ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsü bulunuyor. BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünü ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltmişti.

Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için önce BM Güvenlik Konseyinin onayı gerekiyor, daha sonra ise BM Genel Kurulu'nda oylamaya gidiliyor. Ancak BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ABD'nin, Filistin'in bu başvurusunu veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Filistin 2011 yılında da BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.

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