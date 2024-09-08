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Dünya

Filistin: Bölge, İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor

Filistin Devlet Başkanlığı, Orta Doğu'nun İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödediğini bildirdi.

AA8 Eylül 2024 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Filistin: Bölge, İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda 3 İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail saldırılarını durdurmadan yaşanan gerilimi kontrol altına almaya yönelik tüm girişimlerin bir tür kısır tartışma olduğuna dikkati çekerek, "Bölge, İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor. Ancak bu politikalar, temelini Kudüs ve kutsal mekanların oluşturduğu Filistin ulusal projesine zarar vermede başarılı olamayacaktır." dedi.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle Filistin halkına yönelik saldırılarını ve soykırım suçlarını işlemeye devam etmesinin bölgedeki "yangını" daha da artıracağına dikkati çeken Ebu Rudeyne, bölgesel ve uluslararası hiçbir çabanın bu yangını söndüremeyeceğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'da "kılıçsız" hayatta kalmanın mümkün olmadığı şeklindeki sözlerine işaret ederek, bölgede barış ve istikrarın tek yolunun Filistin halkının haklarının tanınması ve Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini kaydetti.

İsrail ordusu, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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