İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2021 Çarşamba / 12 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,6806
  • EURO
    12,088
  • ALTIN
    640.788
  • BIST100
    1707.04
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin: Brüksel'deki ''Filistin için Uluslararası Donör Grubu'' toplantısı mali açıdan başarısız
Dünya

Filistin: Brüksel'deki ''Filistin için Uluslararası Donör Grubu'' toplantısı mali açıdan başarısız

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardım amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Filistin için Uluslararası Donör Grubu (AHLC)' toplantısının mali açıdan başarısız olduğunu bildirdi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:05
ABONE OL

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen donör ülkeler toplantısında UNRWA'nın ihtiyaçlarını karşılamak için bu yılın sonuna kadar gereken paranın toplanamadığını belirtti.

Maliki, "Toplantıdan finansal beklentiler noktasında bir başarısızlık yaşandı. Ajansın (UNRWA), 2021'in sonuna kadar komşu ülkelerdeki Filistinli mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için 100 milyon dolarlık bir miktara ihtiyacı vardı."dedi.

Toplantının siyasi beklentiler dahilinde gerçekleştiğine ve tüm ülkelerin UNRWA'yı destekleyen pozisyonda yer aldığına işaret eden Maliki, "Ne yazık ki 100 milyon dolarlık ihtiyaç için 38 milyon dolardan fazlasını toplayamadık." ifadelerini kullandı.

UNRWA, son dönemde Arap ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğindeki düşüş nedeniyle finansal kriz yaşadığını ve bu durumun çalışanlarının maaş ödemelerini dahi etkileyebileceğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunun 1949'da aldığı kararla Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulan UNRWA'nın halen 5,4 milyon mülteciye hizmet sağladığı kaydediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.