Filistin: Brüksel'deki ''Filistin için Uluslararası Donör Grubu'' toplantısı mali açıdan başarısız

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:05

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, Brüksel'de düzenlenen donör ülkeler toplantısında UNRWA'nın ihtiyaçlarını karşılamak için bu yılın sonuna kadar gereken paranın toplanamadığını belirtti.

Maliki, "Toplantıdan finansal beklentiler noktasında bir başarısızlık yaşandı. Ajansın (UNRWA), 2021'in sonuna kadar komşu ülkelerdeki Filistinli mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için 100 milyon dolarlık bir miktara ihtiyacı vardı."dedi.

Toplantının siyasi beklentiler dahilinde gerçekleştiğine ve tüm ülkelerin UNRWA'yı destekleyen pozisyonda yer aldığına işaret eden Maliki, "Ne yazık ki 100 milyon dolarlık ihtiyaç için 38 milyon dolardan fazlasını toplayamadık." ifadelerini kullandı.

UNRWA, son dönemde Arap ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğindeki düşüş nedeniyle finansal kriz yaşadığını ve bu durumun çalışanlarının maaş ödemelerini dahi etkileyebileceğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunun 1949'da aldığı kararla Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli mültecilere yardım ve koruma sağlamak amacıyla kurulan UNRWA'nın halen 5,4 milyon mülteciye hizmet sağladığı kaydediliyor.