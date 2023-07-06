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Dünya

Filistin, Cenin'de yüzlerce ev ve işyerinin zarar gördüğünü açıkladı

Filistin hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine iki gün süren saldırıları sonucu yüzlerce ev ve iş yerinin zarar gördüğünü bildirdi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
Filistin, Cenin'de yüzlerce ev ve işyerinin zarar gördüğünü açıkladı
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Filistin Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Cenin Mülteci Kampı'nı imar çalışmaları kapsamında hükümet tarafından bir hasar tespit raporu hazırlandığı belirtildi.

Raporun Başbakan Muhammed Iştiyye liderliğinde toplanan komite tarafından incelendiği aktarılan açıklamada, saldırılar sonucu Cenin'de 4 binanın tümüyle yıkıldığı, 25 binada da orta ve ağır hasar oluştuğu ifade edildi.

İsrail'in saldırdığı Cenin'de 250 konutun yanı sıra 150 kamu ve özel tesisin de kısmen zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca Cenin'deki bir camide de hasar oluştuğu kaydedildi.

Evlerinden göç ettirilen ailelere acil yardımın yanı sıra bölgede mezarlık için bir alanın tahsis edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Cenin Devlet Hastanesi'nin acil ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Başbakan Iştiyye, "Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki halkımızın zararını karşılamak için tüm ortaklarımızla imkanlarımızı seferber edeceğiz." dedi.

Iştiyye, İsrail'in masum insanları öldürme, tutuklama ve göçe zorlamanın yanı sıra altyapının, evlerin ve tesislerin yıkımıyla sonuçlanan barbarca saldırılarına karşı bölge halkının direndiğine işaret etti.

Başbakan Iştiyye, saldırılardan zarar gören bölge sakinlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yeniden imar sürecini takip etmek üzere teknik bir ekip oluşturduklarını kaydetti.

Iştiyye, söz konusu teknik ekibin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve uluslararası ortaklarla koordineli çalışacağını aktardı.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

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