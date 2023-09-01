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Dünya

Filistin çıkışı sonrası Belçika ile İsrail arasında diplomatik kriz

Belçika'nın Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez'in 'Filistin köylerinin İsrail tarafından haritadan silindiğine' yönelik sözleri, İsrail ile ülkesi arasında diplomatik soruna neden oldu.

AA1 Eylül 2023 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Filistin çıkışı sonrası Belçika ile İsrail arasında diplomatik kriz
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Caroline Gennez, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Filistin'de yapacağı çalışmalar hakkında De Morgen gazetesine verdiği röportajda, "İşgal altındaki Filistin topraklarında durum sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bütün Filistin köyleri İsrail tarafından haritadan siliniyor." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine İsrail'in Belçika'daki Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu, Bakan Gennez'in "iftira içeren suçlamaları nedeniyle şoke olduğunu" belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan İsrailli Büyükelçi, Gennez'e protesto mektubu gönderdiğini, ayrıca İsrail'deki Belçika Büyükelçisinin de İsrail Dışişleri Bakanlığına protesto için çağrıldığını duyurdu.

- SÖZLERİNİN ARKASINDA

Gennez ise ülkesi ile İsrail arasında diplomatik soruna yol açan sözlerinin arkasında durdu. Sözcüsü aracılığıyla Belçika basınına açıklama yapan Gennez, röportajındaki ifadelerinden pişmanlık duymadığını aktardı.

Gennez, Belçika'nın İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduğunu hatırlatarak şunları ifade etti:

"Dünyanın herhangi bir yerinde demokrasi ve insan hakları baskı altına girerse buna karşı çıkarız. 2023, şimdiden İsrail-Filistin çatışmasında uzun bir dönem içindeki en fazla ölümün kaydedildiği yıl oldu. Her iki taraftan da ölümler. Son aylarda kısmen uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen okul, yaşam alanı gibi altyapıların sistematik olarak yıkıldığına şahit olduk. Bu durum Batı Şeria'daki halkın köylerinden ayrılmasına neden oluyor. Normal bir hayat fiilen imkansız hale getirildi. Biz buna karşı çıkıyoruz."

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