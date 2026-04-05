İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6014
  • EURO
    51,4164
  • ALTIN
    6650.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin Çocuk Günü'nde Gazze'deki insani dram bir kez daha gözler önüne serildi.
Dünya

Filistin Çocuk Günü'nde Gazze'deki insani dram bir kez daha gözler önüne serildi.

Terör devleti İsrail'in ablukası ve elektrik hatlarını tahrip etmesi nedeniyle karanlığa gömülen bölgede, çocuklar mum ışığında ders çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Temel yaşam imkanlarından yoksun bırakılan ve hâlâ çadırlarda büyüyen Gazzeli çocuklar için yeniden inşa süreci ve yardım koridorlarının önündeki engeller İsrail'in baskılarıyla devam ediyor.

AA5 Nisan 2026 Pazar 11:00
Filistin Çocuk Günü'nde Gazze'deki insani dram bir kez daha gözler önüne serildi.
ABONE OL
Zorlu koşulların gölgesinde Filistinli çocuklar bu yıl da Filistin Çocuk Günü'nü ağır insani şartlar altında karşılıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail ile imzalanan ateşkese rağmen ihlallerin sürmesi ve bölgenin yeniden inşası için gerekli adımların atılmaması nedeniyle hâlâ çadırlarda, temel yaşam imkânlarından yoksun şekilde büyüyor.

Han Yunus kentinde bir Filistinli anne, elektrik kesintisi nedeniyle çocuklarına mum ışığında ders veriyor.

Bölgedeki elektrik hatlarının savaşta tahrip edilmesi ve yakıt girişine izin verilmemesi nedeniyle İsrail, hâlâ Gazze'ye elektrik sağlamıyor ve alternatif enerji için batarya girişini engelliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta sokak ortasında vahşet! İki kadını darp edip elini kolunu sallayarak gitti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.