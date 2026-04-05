Filistin Çocuk Günü'nde Gazze'deki insani dram bir kez daha gözler önüne serildi.

Zorlu koşulların gölgesinde Filistinli çocuklar bu yıl da Filistin Çocuk Günü'nü ağır insani şartlar altında karşılıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, İsrail ile imzalanan ateşkese rağmen ihlallerin sürmesi ve bölgenin yeniden inşası için gerekli adımların atılmaması nedeniyle hâlâ çadırlarda, temel yaşam imkânlarından yoksun şekilde büyüyor.

Han Yunus kentinde bir Filistinli anne, elektrik kesintisi nedeniyle çocuklarına mum ışığında ders veriyor.

Bölgedeki elektrik hatlarının savaşta tahrip edilmesi ve yakıt girişine izin verilmemesi nedeniyle İsrail, hâlâ Gazze'ye elektrik sağlamıyor ve alternatif enerji için batarya girişini engelliyor.