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Dünya

Filistin de öldürülen doktor için halk sokakta

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, 26 yaşındaki Filistinli doktor Muhammed el-Asibi'nin İsrail polisi tarafından öldürülmesini kınayan göstericiler, İsrail güvenlik güçleri tarafından güç kullanılarak dağıtıldı.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 02:00 - Güncelleme:
Filistin de öldürülen doktor için halk sokakta
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Görgü tanıklarının aktardığına göre, Hayfa kenti merkezinde düzenlenen barışçıl gösteriye katılanlara İsrail polisi müdahale etti.

Göstericilerin Filistin bayrağı taşımasına engel olan İsrail polisi, protestoculardan bazılarını darbetti, bazı gençler gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İsrail güçleri, 1 Nisan gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya açılan Silsile Kapısı'nda bir Filistinliyi, "kimlik kontrolü yapan polislerden birinin silahını alma girişiminde bulunduğu" iddiasıyla öldürmüştü.

İsrail polisi, öldürülen kişinin, Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşında bir Filistinli olduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'nın girişlerinden Kattanin Kapısı'ndaki Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, Filistinlileri copla darbetmiş, buradaki kahvehanenin malzemelerine zarar vermişti.

Mescid-i Aksa'yı bir süre giriş çıkışa kapatan İsrail güçleri, Aksa'nın kapılarını daha sonra tekrar açmıştı.

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