Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Abbas'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Batı Şeria'da İsrail terörü her geçen gün artıyor. İsrail savaş suçları işliyor. Batı Şeria'nın ilhakı açık ihlaldir. İsrail, Filistin topraklarını çalıyor.

Bu savaşta yüz binden fazla kişi yerinden edildi.

Bugün Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımızın yaklaşık 2 yıldır soykırım, yıkım, açlık ve yerinden etme savaşıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde konuşuyorum. Bu soykırım, İsrail işgal güçleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğunluğu silahsız, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaralandı

Dünya çapındaki tüm halkların, organizasyonların ve kurumların desteklerine teşekkür ediyoruz. Filistinlilerin hakları ve özgürlükleri için protesto edenlere teşekkür ediyoruz

İsrail'in gerçekleştirdiği şey sadece bir saldırı değil. Bu, hem belgelenen hem de izlenen bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur. 20. ve 21. yüzyılın en korkunç insani trajedilerinden biri olarak tarih kitaplarına kaydedilecektir

Derhal ve kalıcı bir şekilde Gazze'de savaşa son verilmesi gerekiyor. Açılığın bir silah olarak kullanılmasına son verilmeli. İşgal güçleri Gazze'den derhal ayrılmalı.