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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Irkçı uygulamaların durması için baskı yapılmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik ırkçı uygulamalarını durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini belirtti.

AA11 Şubat 2022 Cuma 02:16 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 02:16
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Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Abbas, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti.

Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının iki devletli çözümü yok ederek, barış çabalarını baltaladığını ifade eden Abbas, Almanya, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun söz konusu uygulamaları durdurması için İsrail'e baskı yapmasının önemine işaret etti.

Abbas, Filistin tarafının İsrail'in işgalini ve işgal altındaki topraklarda ırkçı uygulamalarını sürdürmeye çalıştığı mevcut durumun devam etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

Alman Bakan Baerbock da ülkesinin uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak barışı ve iki devletli çözümü desteklediği taahhüdüne bağlı olduğunu belirterek, Filistin halkına ekonomik desteğin devam edeceğini ifade etti.

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