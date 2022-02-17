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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in iki devletli çözümü baltalayan eylemleri son bulmalı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı eylemlerinin sona ermesini istedi.

AA17 Şubat 2022 Perşembe 22:46 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 22:46
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ramallah'ta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile bir araya geldi.

Abbas burada yaptığı konuşmada, uluslararası kararlar doğrultusunda gerçek siyasi bir sürecin başlaması için İsrail'in iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı eylemlerinin son bulması gerektiğini ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, İsrail işgalinin, yasa dışı yerleşim birimleri inşaatlarının ve Yahudilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sona ermesini ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne saygı duyulmasını istedi.

Abbas, ABD ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bu ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasının önemini de vurguladı.

Pelosi ise iki devletli çözüm formülü temelinde barışın tesis edilmesinden yana olduklarını belirterek, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için tüm tarafların iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

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