İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8387
  • EURO
    32,7349
  • ALTIN
    1961.51
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kahire'ye gitti
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kahire'ye gitti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gittiği belirtildi.

AA7 Ocak 2024 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kahire'ye gitti
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu ifade edildi.

Abbas-Sisi görüşmesinde, "İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların" ele alınması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.

Abbas ile Sisi görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

  • mahmud abbas
  • israil saldırıları
  • ateşkes görüşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.