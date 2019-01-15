Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suriye'yi ziyaret edecek
Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Suriye'yi ziyaret etmesinin ardından bir ülke liderinin daha “yakın zamanda Şam'a ziyaret düzenleyeceği” açıklandı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Filistin Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Azzam Ahmed, Suriye'de televizyon açılışı için bulunduğu sırada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Filistin televizyonunun Suriye'deki merkezi için açılışa giden Azzam Ahmed, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekerek, "Bu televizyonun kurulmasıyla, Filistinlilerin sesini Suriye'ye, Suriye'nin sesini de Filistin'e taşıyacağız." dedi.
Körfez ülkelerinden Şam hamlesi
Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'in Suriye'yi ziyaret etmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de Şam'da büyükelçiliklerini 8 yıllık aranın ardından yeniden hizmete sokmuştu.
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