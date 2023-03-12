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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Zhai Jun ile bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını öngören anlaşmayı ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

AA12 Mart 2023 Pazar 00:15 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Zhai Jun ile bir araya geldi
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ramallah'taki Başkanlık konutunda Jun ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Abbas görüşmede, Jun'a, Filistin'de yaşanan gelişmeler ile İsrail'in gerilimi tırmandıran ve uluslararası hukuki hiçe sayan tek taraflı eylemleri hakkında bilgi verdi.

Abbas ayrıca, Suudi Arabistan ile İran arasında varılan ve bölgede istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacak anlaşmaya ön ayak olmasından ötürü Çin'i tebrik etti.

Ülkesiyle Çin arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirmeyi ve geliştirmeyi istediklerini belirten Abbas, Çin'in Filistin halkına ve haklı davasına sunduğu desteği övdü.

Jun ise Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ve katıldığı tüm platformlarda Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

İran devlet televizyonu 10 Mart'ta, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

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