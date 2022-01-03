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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ''siyasi süreç'' vurgusu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalini sona erdirecek gerçek bir siyasi sürecin gerekli olduğunu tüm dünyaya ilettiklerini söyledi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 20:25
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Fetih Hareketi Devrim Konseyi 9. Dönem Çalışma Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Abbas, Filistin halkı olarak yok sayılamayacaklarını vurgulayarak, "İsrail işgalini sonlandırmak için yürütülecek gerçek bir siyasi sürecin gerekliliğini tüm dünyaya duyurduk." ifadelerini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin bir toplantı gerçekleştireceği bilgisini paylaşan Abbas, ulusal davaları ve değişmez değerlerini korumak amacıyla kritik ve gerekli birtakım kararların alınacağı söz konusu toplantının çok önemli olduğunu belirtti.

Abbas, Merkez Konseyinin Filistin halkı ve adil davasının çıkarları doğrultusunda "kader belirleyici" kararları alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

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