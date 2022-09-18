Mahmud Abbas, İrlanda'nın Filistin meselesini destekleyen duruşundan memnun

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ile Dublin Uluslararası Havalimanı'nda bir araya geldi.

Abbas, İrlanda'nın, Avrupa Birliği ve başta Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası platformlarda Filistin meselesini destekleyen siyasi duruşundan ötürü Higgins'e teşekkür etti.

Abbas ayrıca, İrlanda'nın, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı yardımlardan ve Filistinli öğrencilere sunduğu üniversite burslarından övgüyle bahsetti.

Filistin Devlet Başkanı, İrlanda'nın, Filistin ile İsrail arasında barış sürecini yeniden başlatmak adına yapacağı her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını açıkladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Abbas, BM Genel Kurulunun 77. dönem toplantılarına katılmak için ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İrlanda'ya uğramıştı. Abbas'a ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İstihbarat Başkanı Macid Ferac ve Devlet Başkanının Diplomatik İşlerden Sorumlu Danışmanı Mecdi el-Halidi eşlik ediyor.