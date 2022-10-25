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Dünya

Filistin Devlet Başkanlığı: Nablus'ta olanlar bir savaş suçudur

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Nablus kentindeki askeri operasyonlarını 'savaş suçu' olarak niteledi.

AA25 Ekim 2022 Salı 07:13 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanlığı: Nablus'ta olanlar bir savaş suçudur
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Filistin resmi televizyon kanalında verilen başkanlığın açıklamasında, saldırının bir savaş suçu olarak şiddetle kınandığı ve yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun bu gece Nablus kenti ve Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesine düzenlediği baskında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kentinden çekilmeye başladı.

Baskın sırasında çevredeki ev ve dükkanlara büyük zarar verildiği belirtiliyor.

Filistin Kızılay cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Nablus'un eski şehir bölgesinden çıkışıyla birlikte sağlık ekiplerinin yaralıları almaya başladığı ifade edildi. Yaralıların durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

  • Filistin Devlet Başkanlığı
  • Nablus
  • savaş suçu

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