Filistin direniş güçleri, İşgalci İsrail'in 10 askerini hedef aldı

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin Blok bölgesindeki bir evin içine sığınan 10 askerden oluşan İsrail özel kuvvetinin iki anti-personel mayını ile hedef alındığı, makineli tüfeklerle girilen çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.



Açıklamada ayrıca Gazze'deki Sanayi Kavşağı yakınlarında bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurulduğu, Gazze'nin Es-Sabra Mahallesinin batısında da İsrail'e ait bir "Merkava 4" tankının hedef alındığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından paylaştığı görüntüde, Gazze'nin batısında yer alan Üniversiteler bölgesindeki Tekaddum kavşağında bir İsrail subayının keskin nişancı tarafından vurulma anı kameraya yansıdı.