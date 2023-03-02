Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Türk halkının sevgisini unutmayacağız

Dışişleri Bakanı Maliki, Endonezya, Latin Amerika, Pakistan gibi bölgelerdeki doğal felaketlerde görev alan Filistin Acil Müdahale ve Kurtarma Ekibi'nden 35 uzmanın yer aldığı heyetin 9 Şubat'ta Malatya'ya giderek 8 gün boyunca yürüttüğü çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Filistinli ekibin hızla deprem bölgesine hareket ettiğini aktaran Maliki, Filistin'in işgal altında olmasına rağmen "kardeşleri için gerekenleri yapmaya istekli olmaktan vazgeçmeyeceklerini" belirtti.

Maliki, "Filistin ekibinin, depremzedelere yardım için ortaya koyduğu çaba Filistin yönetimi ve halkının, Türkiye'nin ve Türk halkının Filistin için uzun yıllardır yaptıklarına karşılık bir teşekkür niteliğindedir." dedi.

Yaşanan felaket karşısında Türkiye ve Suriye'nin uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydeden Maliki, Filistin'in bu çalışmalara katılmasının da "uluslararası ve insani dayanışmanın parçası olma arzusundan kaynaklandığını" dile getirdi.

Maliki, Filistinlilerin hep birlikte bu zor koşullarda depremzedelere yardımcı olmasının kendileri için "büyük bir şeref" olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki depremlerde bazı Filistinlilerin de hayatını kaybettiğine işaret eden Maliki, depremin insanları ayırmayan bir felaket olduğunu, Filistin ekibinin de kimsenin dinine, diline, ırkına bakmaksızın yardıma koştuğunu söyledi.

Maliki, "Filistinlilerin Türkiye'de bulunması şunu gösteriyor. Filistinliler, Türkiye'de Türk halkıyla birlikte yaşadı, Türk halkının başına gelen onun başına da geldi. Bir ayrımcılık görmedi. Filistin'in yaşadığı Büyük Felaket (Nekbe) sonrasında Lübnan, Suriye, Ürdün'de Filistinliler var. Ama bugün görüyoruz ki Filistinliler Türk halkıyla da bir arada yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK HALKININ SEVGİSİNİ UNUTMAYACAĞIZ"



Malatya'da 8 gün boyunca çalışan ekipte, arama-kurtarmada yetkin sivil savunma personeli, Sağlık Bakanlığından travma ve acil sağlık hizmetlerinde uzman sağlık personeli, barınma ve travma sonrası psikolojik destek için yekin kişiler yer aldı.

Filistin Sivil Savunma Ekibi Lideri Raid Kazmuz, Malatya'da 250'den fazla binanın yıkıldığına işaret ederek sivil savunma olarak Türk ekipleriyle beraber enkazda arama-kurtarma çalışmaları yaptıklarını ancak "maalesef" canlı kimseyi kurtaramadıklarını söyledi.

Bölgede günde 16 saate kadar çalıştıklarını belirten Kazmuz, "Türkiye'deki kardeşlerimizden gerek resmi ekipler gerekse halk olsun herkes bizi, Filistin'i yürekten karşılıyordu. İnsanlar Filistin'den geldiğimizi öğrenince, 'Filistin bunca sıkıntısının ortasında bize yardım etmeye geliyor' diye bizlere teşekkür etti. Bu da bizim onlara yardım etmek için elimizden geleni yapma şevkimizi artırıyordu." diye konuştu.

Filistin Kızılayı Ekip Lideri İbrahim Ebu Delu da deprem bölgesindeki koşulların çok zor olduğunu dile getirdi.

Malatya'da büyük bir yıkıma tanık olduklarını aktaran Ebu Delu, Filistin Kızılayı olarak yaralıların ve cesetlerin tahliyesi, ilk müdahale, barınma ve travma sonrasında psikolojik destek, gıda yardımı faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Daha önce başka bölgelerde de deprem yardım çalışmalarına katılmalarına rağmen böyle bir yıkıma tanık olmadıklarının altını çizen Ebu Delu, "Türkiye'de Türk kardeşlerimizin Filistin halkına, bize karşı sergilediği sevgi çok başkaydı. Bunu hayatımız boyunca unutmayacağız." dedi.