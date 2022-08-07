Filistin duyurdu: BMGK pazartesi toplanacak

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin'in "İsrail saldırılarının durdurulması ve kınanması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması" yönündeki talebine olumlu dönüş yapılması için BMGK üyeleriyle iletişim kurulduğunu ifade etti.

Söz konusu talebin BMGK geçici üyesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığı ile gerçekleştirildiğini kaydeden Mansur, çok sayıda BMGK üyesinin bu talebe olumlu geri dönüş yaptığını aktardı.

Mansur, talebi değerlendirmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere BMGK'nin Pazartesi öğleden sonra kapalı bir oturum gerçekleştirmesine karar verildiğini ifade etti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.