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Dünya

Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur

Filistin Esirler Başkanı Faris, esirlerin durumu hakkında bir açıklamada bulunmayan İsrail'e tepki göstererek, 'Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur' dedi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 00:28 - Güncelleme:
Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur
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Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Gazze'de alıkonulan ve "mevcut durumları hakkında bilgi verilmeyen" Filistinlilerin akıbetinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Faris, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de alıkonulan Filistinliler hakkında açıklama yaptı.

Gazze'de alıkonulan vatandaşların sağlık durumundan endişe duyduklarını kaydeden Faris, "İşgalciler, Gazze'de alıkoyduğu, isimlerini, yerlerini ve sağlık durumlarını açıklamayı reddettiği Filistinlilerin akıbetinden sorumludur." dedi.

İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin sayısını, nerede ve hangi koşullar altında tutulduklarını açıklamayı reddettiğine işaret eden Faris, "İsrail'in tutumu alıkonulan kardeşlerimizle ilgili gizlenen bir durum olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Faris, uluslararası kamuoyuna "İsrail'e bir çete gibi değil, bir devlet gibi davranması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Tel Aviv'in esir takası mutabakatına sadık kalmadığını belirten Faris, "İsrail, dün de bugün de esir takası konusunda üzerinde mutabakata varılan kriterlere uymadı. Kıdem kriterinde mutabakata varılmıştı ancak dün buna uyulmadı. İsimlerdeki manipülasyon nedeniyle ilk tur adeta sekteye uğruyordu ancak sorunun daha sonra düzeltilmesi konusunda mutabakata varıldı." şeklinde konuştu.

"Mutabakatta yer alan esirlerin kıdemi konusunda yaşanan sorunların devam ettiğine" dikkati çeken Faris, İsrail'in bugün de mutabakata uygun hareket etmediğini, durumu düzeltmek için temasların sürdürüldüğünü söyledi.

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