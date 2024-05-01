Filistin eylemleri İngiltere'deki üniversitelerde de başladı

Ülkenin farklı bölgelerindeki Newcastle Üniversitesi, Bristol Üniversitesi, Warwick Üniversitesi, Leed Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesinden öğrenciler, kampüslerdeki açık alanlarda toplanıp kamplar kurarak diğer ülkelerdeki Filistin destekçisi öğrenci gruplarına dahil oldu.

Filistin'e destek eylemlerine katılan öğrenci ve personel, üniversitelerinin İsrail'e silah tedarik eden şirketlerle işbirliğine son vermesi çağrısı yaptı.



İngiltere'nin kuzeyindeki Newcastle Üniversitesinde "Newcastle Apartheid off Campus" adlı grup, üniversitenin kampüsünde kamp kurduğunu ve saat 17.00'de (TSİ 19.00) günlük miting planladıklarını duyurdu.

Grup, X hesabından yaptığı paylaşımda, taleplerini sıralayarak, soykırımdan kazanç elde etmekle suçladıkları üniversitenin, İsrail ordusuna askeri malzeme satan İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile işbirliğini sonlandırmasını istedi.

Üniversitenin öğrencilerine ve personeline yönelik koruma talebinde de bulunan öğrenciler, bu kişilerin, Filistin'e desteklerini ifade ederken herhangi bir tepkiyle karşılaşmadan özgürce konuşma hakkına sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Grup, ayrıca, üniversitenin, İsrail üniversiteleriyle tüm ilişkilerini keserek Filistin'e desteğini açıkça göstermesi ve Gazze'de ateşkes çağrılarının desteklenmesini talep etti.

- Öğrenciler, Bristol Üniversitesini "soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti

Bristol Üniversitesinde de öğrenciler, "İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımındaki suç ortağı" olduğu eleştirisinde bulundukları üniversitelerini protesto etmek için kamp kurdu.

Öğrenciler, kurdukları çadırların üzerine, "Filistin özgür olana kadar kimse özgür değil", "Silah şirketleri çocukları öldürüyor" yazıları yazarak "Bristol Üniversitesi, ellerinizde kan var" pankartları hazırladı.

Sheffield kentinde ise Sheffield Üniversitesi ve Sheffield Hallam Üniversitesindeki personel, öğrenci ve mezunlardan oluşan ve kendilerine "Filistin için Sheffield Kampüs Koalisyonu (SCCP)" adını veren grup, Filistinlilerle dayanışma amacıyla üniversitenin bahçesinde çadır kurdu.

- ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

