12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4873
  • 6,1918
  • 227.118
  • 94.101
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filistin hükümeti ve Hamas'tan Kudüs'te diplomatik ofis açan Brezilya'ya tepki

Filistin hükümeti ve Hamas, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını ve Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı ziyaretini kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Filistin hükümeti ve Hamas, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaretini kınadı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, yaptığı yazılı açıklamada, Brezilya'nın adımlarını "uluslararası kararlarının açık ve somut bir ihlali ve Filistin halkının ebedi başkentindeki haklarına yönelik saldırı" şeklinde nitelendirdi.

Burak Duvarı'nı ziyaretin ve Kudüs'te ofis açmanın İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak etme yönündeki yasa dışı girişimleri doğrultusunda hareket etmek anlamına geldiğini ifade eden Hüseyni, Brezilya'ya kararlarından vazgeçme ve uluslararası kararlara uyma çağrısında bulundu.

"Brezilya uluslararası yasaları ve normları ihlal etti"
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ziyareti kınanarak, bu adımla Filistin'in işgale karşı mücadelesine destek olan Brezilya halkının tarihi konumuna zarar verildiği belirtildi.

"Brezilya, bu hareketiyle uluslararası yasaları ve normları ihlal etti." ifadesine yer verilen açıklamada, Bolsonaro'nun Burak Duvarı'nı ziyareti ve Brezilya'nın Kudüs'te ofis açmasının bu ihlalin somut bir örneği olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'i ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugün Netanyahu ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etmişti.

İsrail Ulaştırma Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Yisrael Katz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açtığını ifade etmişti.

Binali Yıldırım: 319 bin iptal oy var, itiraz edeceğiz, sonuç değişebilir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

AK Parti'li Özcan: Seçim henüz Ankara'da sonuçlanmadı

İstanbul Valiliği'nden gözaltı haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliği'nden gözaltı haberlerine yalanlama

Suudi Arabistan ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

Suudi Arabistan ve İngiltere'den ortak askeri tatbikat

'10 Nisan'da şaşırtıcı bir açıklama yapacağız'

'10 Nisan'da şaşırtıcı bir açıklama yapacağız'

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

Çelik: İtiraz süreci doğal, herkes saygı duymalı

İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle gündem oldu

İstanbul'daki seçimler 'hırsız var' etiketiyle gündem oldu

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

Ruhani'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

AK Parti'den seçim açıklaması: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi

AK Parti'den seçim açıklaması: Belgeli usulsüzlükler tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Şenocak: Binali Yıldırım´a ait oyları İmamoğlu´na yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıkladığı tutanaklar

İşte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıkladığı tutanaklar

Mart ayında uzayda neler oldu?

Mart ayında uzayda neler oldu?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA