Filistin hükümetinden Başkan Erdoğan'ın desteğine övgü

Filistin hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkına destek veren tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hükümetin Ramallah'taki haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan övgüyle söz edildi.

Açıklamada, "Erdoğan'ın toplantıda yaptığı konuşmayı, Filistin davasına verdiği siyasi ve ekonomik desteği, Filistin davasını tasfiye çabalarını engelleme ve Filistin'e destek vermeleri için ülkeleri teşvik etmesini, takdirle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Kasım'da gerçekleşen toplantının açılışında, "Kudüs'ü muhafaza ve müdafaa için canlarını ortaya koyan Filistin'in genç evlatlarına, kızlarına, kadınlarına, vatan hasretiyle 70 yıldır göz yaşı döken Filistinli mültecilere buradan selamlarımı gönderiyorum." demişti.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın Kudüs'ü ziyaretlerini teşvik ederek, işgalcilerin Kudüs'ün kandillerini söndürmesine önce biz engel olacağız." ifadelerini kullanmıştı.