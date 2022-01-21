Filistin hükümetinden Yahudi yerleşimcilere kınama

AA 21 Ocak 2022 Cuma 21:58 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 21:58

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları örgütlerini, Yahudi yerleşimcilerin dayanışmacı yabancı aktivistlere yönelik saldırılarını kınamaya çağırdı.

Iştiyye, uluslarası topluma, "aşırılık yanlılarının ve onların arkasındaki aşırı sağcı liderlerin saldırganlık, cinayet, yağmalama ve yerleşim iştahını dizginlemek için çalışma" çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu, İsrail yönetiminin el koyma tehdidi altındaki arazilere zeytin ağacı dikmek üzere olan Filistinlilere destek için bölgede bulunan 4'ü İsrailli aktvist 10 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.