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Dünya

Filistin için meydana inen kadından CNN'e tarihi tepki: Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi

Batı medyasının ikiyüzlü tutumuna Mısırlı bir kadın çok sert tepki gösterdi. Refah Sınır Kapısı'nda CNN ekibine seslenen bir kadın, 'Hadi bunu da örtbas edin! Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!' ifadelerini kullandı.

21 Ekim 2023 Cumartesi 08:28 - Güncelleme:
Filistin için meydana inen kadından CNN'e tarihi tepki: Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi
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Mısır'da on binlerce Müslüman, bebek katili İsrail'in mezalimini protesto etmek ve Filistin'e desteklerini belirtmek amacıyla başkent Kahire'de meydanlara akın etti.

Başkent Kahire'de binlerce kişi 6 Ekim Savaş Anıtı'nın yanı sıra Tahrir Meydanı, Ramses Meydanı, El-Ezher Camisi önünde toplandı. Giza, Feyyum, Mansura ve Refah gibi kentlerde de gösteriler vardı.

Filistin bayrakları ve İsrail aleyhinde sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

CNN MUHABİRİNE 'KUKLASINIZ' TEPKİSİ: SİZİN DEMOKRASİNİZ BÖLGEYİ BU HALE GETİRDİ

İsrail'i protesto eden bir kadın, işgalcilerin katliamlarına sessiz kalan Batı medyasına tepki göstermek amacıyla ABD yayın organı CNN'in muhabirine ikiyüzlülüklerini haykırdı.

"Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" diyen kadının sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SİZİN SUSKUNLUĞUNUZUN, YALAN HABERLERİNİZİN CEREMESİNİ ÇEKİYORUZ"

İşte o tarihi konuşma:

"Hani nerede kınamanız? Katliamı örtbas eden kanallarınız nerede? Hadi bunu da örtbas edin! Hakikati söyleyin! Biliyorum sen sadece bir çalışansın ancak kukla olmuşsun, haberin yok! Yanıma gelip benimle insan gibi konuşacaksın. Kendinize özgü bir dış politikanız olduğunu biliyorum. Hayır, ne dediğini duydum. Ne dediğini duydum, duyuyor musun beni? Kendinize has dış politikanız olduğunu biliyorum. Hükümetin ne derse onu konuştuğunu da biliyorum. Devletini temsil ettiğini de anlayabiliyorum. Güya konuşma özgürlüğünün hat safhada olduğu bir ülkesiniz. Sizin 'DEMOKRASİNİZ' Hamas'ı bunlara zorladı. Şimdi hep beraber işgali seyrediyoruz! Sizin suskunluğunuzun, yalan haberlerinizin ceremesini çekiyoruz!"

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