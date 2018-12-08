Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temasları kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden Maliki, Fransız mevkidaşı Le Drian ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmede, eğitim, bütçe, ademi merkeziyetçi işbirliği, yerel yönetişim, sivil savunma, çevre, su, özel sektör gelişimi ve tarım alanlarında anlaşmalar imzaladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Le Drian, ülkesinin iki devletli çözüme bağlı olduğunu belirterek Kudüs'ün iki devletin de başkenti olduğu, tanınır ve güvenli sınırlarda yaşanabilir, bağımsız Filistin devletinin kurumlarına da destek vermeye bağlı olduklarını kaydetti.