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Dünya

Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

İsrail, 79 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin, İsrail hükümetini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin 2720 sayılı kararının uygulanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

24 Aralık 2023 Pazar 07:15 - Güncelleme:
Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 79 gündür devam ediyor.

FİLİSTİN: İSRAİL BMGK'NİN GAZZE'YE YARDIM KARARININ UYGULANMASINI ENGELLİYOR

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni "siviller için toplu mezara" çevirdiği ifade edildi. Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde her geçen gün arttırdığı katliamların ve Filistinli sivillere uyguladığı soykırımın en güçlü ifadelerle kınandığı" belirtildi.

İsrail'in bölgede gerilimi tırmandırmasının "uluslararası kamuoyuna meydan okuma" olarak değerlendirildiği açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine kadar tüm bölgelerindeki saldırılarını artırması, tüm yerleşim meydanlarını yok etmesi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insan yaşamının tüm bileşenlerini hedef almasının" bunu açıkça gösterdiğine işaret edildi. Açıklamada, İsrail hükümetinin izlediği politikayla, BMGK'nin 2720 sayılı kararının uygulanmasını engellemeye çalıştığının altı çizildi.

Gazze Şeridi'nde savaşın sona erdirilmesi ve derhal ateşkes sağlanması için BMGK'de bir karar alınması yönünde uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamını sadece ölüler değil yaşayanlar için de toplu mezara dönüştürmesinin an meselesi olduğu uyarısı yapıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

05:47 İsrail ile çatışan Hizbullah bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

01:14 Filistin: İsrail BMGK'nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

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