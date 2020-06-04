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Dünya

Filistin, İsrail'den mayıs ayı vergi geliri ödemesini teslim almayı reddetti

Filistin yönetimi, İsrail'in mayıs ayı vergi geliri ödemesini teslim almayı kabul etmedi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 07:37 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 07:47
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Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağı yönündeki kararına binaen, vergi gelirlerini teslim almayı reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin'in üst düzey yetkilileriyle İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere 20 Mayıs'ta Ramallah'ta bir araya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik anlaşmaları da dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

Filistin bütçesinin yaklaşık yüzde 63'ünü oluşturan vergi gelirleri, İsrail tarafından toplanıyor.

İsrail, Filistin'in aylık yaklaşık 200 milyon dolara ulaşan vergi gelirinin 40 milyon dolarını elektrik gibi hizmetler için kesiyor.

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