Filistin, İsrail'e tutukluları serbest bırakma çağrısı yaptı

AA 14 Mart 2020 Cumartesi 19:10 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 19:10

Başbakan İştiyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ailelerini Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Kabul sırasında açıklamalarda bulunan İştiyye, İsrail'in, Filistinli tutukluları serbest bırakması, tutukluların güvenliğini sağlaması ve cezaevi idaresinin genel güvenlik prosedürlerine uymasını talep etmesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütüne bir mektup göndereceklerini söyledi.

İştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinin, İsrail hapishanelerinde tutulan 6 binden fazla Filistinli tutuklunun sağlığını takip çalışmalarının önemine işaret etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmuştu.