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Dünya

Filistin: İsrail'in Gazze'yi işgal etme ve Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmeyiz

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'yi işgal etme ya da Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirtti.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
Filistin: İsrail'in Gazze'yi işgal etme ve Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmeyiz
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Iştiyye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin de hazır bulunduğu görüşmede Iştiyye, Yerapetritis'ten, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların durması, Gazze'ye insani yardımların ve yakıtın girmesi ve elektrik ile su hizmetlerinin yeniden verilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Iştiyye, Gazze'ye yardım girişlerinin sadece Refah Sınır Kapısı'yla sınırlandırılmaması ve tüm sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

- Gazze, bağımsız Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası

Filistin Başbakanı, İsrail'in, Gazze'nin bir kısmını işgal etmesi ya da Batı Şeria'dan ayırma girişimlerini kabul etmediklerini, çünkü Gazze'nin bağımsız Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Iştiyye, İsrail'in, Gazze saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'da da kutsal mekanlara baskınlar düzenleyerek, yerleşim birimleri inşaatlarını hızlandırarak, topraklara el koyarak, Yahudi yerleşimcileri silahlandırarak ve kentlere baskınlar düzenleyip Filistinlileri öldürerek sistematik bir savaş yürüttüğünü ifade etti.

  • Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
  • Başbakan Iştiyye
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