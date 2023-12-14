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Dünya

Filistin: İsrail'in gerginliği tırmandırmasından ABD sorumlu

Filistin, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin şehrine baskın düzenlemesi ve Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş da dahil olmak üzere İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından ve gerginliği tırmandırmasından ABD yönetimini sorumlu tuttu.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Filistin: İsrail'in gerginliği tırmandırmasından ABD sorumlu
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olduğunu ve İsrail'in bu "çılgınlığını" durdurmak için derhal müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı artan katliamlarını kınayan Ebu Rudeyne, İsrail yönetiminin, gerginliği tırmandırmak ve bölgeyi ölüm ve yıkım meydanına çevirmek suretiyle Filistin halkına soykırım uygulama, tehcir etme ve toprakları ilhak etme planlarını hayata geçirmek amacıyla Filistinlilere, topraklarına ve kutsallarına karşı kanlı saldırılarını ve katliamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü Ebu Rudeyne, Gazze'yi yeniden işgal etmeyi veya bir kısmını bölmeyi, Yahudi yerleşimci şiddetini ve İsrail'in Batı Şeria'da gerginliği tırmandırmasını reddettiğini beyan eden ABD'nin tutumunun tehlikede olduğunu ifade etti.

Ebu Rudeyne, "İsrail'i saldırılarını durdurmaya ve bölgenin hiç bitmeyecek savaşlara sürüklenmesini engellemeye zorlayabilecek tek taraf ABD'dir." değerlendirmesinde bulundu.

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