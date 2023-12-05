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Dünya

Filistin Kızılayı Gazze ekibi ile iletişimin kesildiğini duyurdu

Filistin Kızılayı, işgalci İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini duyurdu.

AA5 Aralık 2023 Salı 01:53 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı Gazze ekibi ile iletişimin kesildiğini duyurdu
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Filistin Kızılayı, internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen durmasının ardından Gazze'deki ekibiyle irtibatının kesildiğini ve hayatlarından endişe duyulduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayı, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal'in Gazze ile iletişim hatlarının hizmet dışı kaldığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalcilerin sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini tamamen kesmesi sebebiyle, Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada çalışan ekibin tümüyle iletişimimiz tamamen kesildi." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde İsrail saldırılarının aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bölgede çalışan Kızılay ekiplerinin hayatlarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, iletişim ağlarındaki kesinti sebebiyle ambulans hizmetlerinde ve yaralılara ulaşmada meydana gelecek aksamalardan endişe duyulduğu vurgulandı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının hasar görmesi nedeniyle Gazze kenti ve Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde daha önce 3 defa internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

  • Filistin Kızılayı
  • Gazze saldırıları
  • Gazze ekibi

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