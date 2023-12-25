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Dünya

Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti

Filistin Kızılayının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere naklettiği belirtildi.

AA25 Aralık 2023 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile kurulan koordinasyonun ardından Kızılaya ait 12 ambulansın Han Yunus'tan Gazze kentine doğru harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 21, Şifa Hastanesi'nden de 13 yaralının güneydeki hastanelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, Cibaliya'daki ambulans merkezine baskın yapması, oradaki ambulansları imha etmesi ve Kızılay ekiplerini burayı boşaltmaya zorlamasının ardından kuzeydeki ekiplerden ve gönüllülerden bir kısmının da tahliye edildiği bilgisine yer verildi.

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