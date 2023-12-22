Filistin Kızılayı: İsrail, 8 Kızılay gönüllüsünü serbest bırakmadı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, dün saat 14.00 sıralarında, sağlık görevlileri, yaralılar, gönüllüler ve yerinden edilmişlerden oluşan 127 kişinin bulunduğu Filistin Kızılayına ait, Cibaliya'daki acil servisi askeri araçlarla kuşattığı hatırlatıldı.

Burada alıkonulan 8 Kızılay gönüllüsünü halen serbest bırakmadığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm ambulansları, servisin idari binasının bir kısmını ve merkezi telsiz iletişim cihazını imha ettiği kaydedildi.

Cibaliya Acil Servisi Müdürü Muhammed Salah da İsrail askerlerinin serviste bulunan 15 yaş altı çocuk, kadın ve yaralıları, 4 kilometrelik yolu yürüyerek Haşimiye Okuluna gönderdiğini, acil serviste bulunan 47 erkeği ise tek tek dışarı çıkarak, askeri araçlara yaklaşmadan önce kıyafetlerini çıkarmalarını istediğini, elleri bağlanıp araca alınan Filistinlilerin Cebel-i Keşif bölgesinde bir eve götürüldüğünü anlattı.



Tehdit ve hakaretler altında yere oturmaları istenen ve tuvalete gitmelerine dahi izin verilmeyen bu kişilerin bir kamyona götürülüp, elleri kelepçelendikten sonra, gözleri bağlanarak yaklaşık 4 saat boyunca aşağılayıcı bir pozisyonda tutulduğunu ifade eden Salah, söz konusu Filistinlilerin kamyonda darbedildiğini, sonrasında indirilerek kimliklerinin tespit edildiğini ve sorgulandıklarını aktardı.

Salah, alıkonulanların büyük çoğunluğunun sabah serbest bırakıldığını ancak 8 Kızılay gönüllüsünün salıverilmediğini bildirdi.



Filistin Kızılayı dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da kendilerine ait acil servis ile iletişimlerinin kesildiğini duyurmuştu.

Açıklamada İsrail güçlerinin acil servise baskın düzenlediği, mürettebatı ve sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtilmişti.