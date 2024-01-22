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Dünya

Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 108 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınma merkezlerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

22 Ocak 2024 Pazartesi 06:55 - Güncelleme:
Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 108. gününde sürüyor.

FİLİSTİN KIZILAYI: İSRAİL HAN YUNUS'TA SIĞINMA MERKEZLERİNİ HEDEF ALDI

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail güçlerinin sığınma merkezlerini bombalaması sonucu ölü ve yaralılar olduğu aktarılan açıklamada, Han Yunus'taki karargâhlarının kuşatılması nedeniyle ambulansların yaralıları tahliye etmek için hareket edemediği kaydedildi.

AA muhabiri de Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde 4 sığınma merkezinin dün gece hava saldırılarının hedefi olduğu bilgisini paylaştı. Bu merkezler, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu ve El-Mevasi Okulu.

Filistin Kızılayı bugün, Han Yunus'taki ekibiyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurmuştu. İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

11:46 İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu

11:29 Filistin Kızılayı: İsrail Han Yunus'ta sığınma merkezlerini hedef aldı

10:45 TIME dergisine göre İsrail, dünya çapında destek kaybediyor

10:39 Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle Han Yunus'taki ekibimizle iletişimi kaybettik

10:05 İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 13 sivil öldürüldü

02:37 Hizbullah: Lübnan topraklarına saldırı hazırlığındaki İsrail güçlerini vurduk

02:16 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Filistin yönetiminin mevcut mali krizin çözümüne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirtti

00:53 Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen "Aksa Tufanı"na ilişkin bir rapor yayımladı

00:01 İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında bir sivil daha öldü

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