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Dünya

Filistin, Kolombiya'nın Kudüs'te ticaret ofisi açmasına tepki gösterdi

Filistin, Kolombiya'nın Kudüs'te Ticaret ve İnovasyon Ofisi açmasına tepki göstererek, bunun uluslararası hukuka ve iki devletli çözümün ilkelerine aykırı olduğunu bildirdi.

AA9 Kasım 2021 Salı 23:57 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 23:58
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Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Kudüs'te ticaret ofisi açılışı gerçekleştirmesine "Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olmasından" ötürü tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu yönündeki uluslararası hukuk ve meşru kararlara bağlılığıyla bilinmesine rağmen Kolombiya'nın attığı bu adımın garip karşılandığı" ifade edildi.

Kudüs'te yabancı ülke temsilciliklerinin açılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu, iki devletli çözüme destek veren uluslararası tutuma ve temel kriterlere de ters düştüğü vurgulandı.

Kolombiya'dan "işgalci yönetime ve ırkçı politikalarına bir tür ödül olan ve İsrail'i barış fırsatlarını yok eden ihlallerine devam etmesi konusunda cesaretlendiren bu adımından vazgeçmesi" talep edildi.

Resmi ziyaret için dün Kudüs'e gelen Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bugün Kolombiya Ticaret ve İnovasyon Ofisi'nin açılışını gerçekleştirmişti.

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