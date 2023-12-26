İsrail'in Gazze'ye saldırıları 81 gündür devam ediyor.

"TEKNOKRAT HÜKÜMET" ÖNERİSİNE RET

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "savaş sonrası" işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında FKÖ yürütme kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, FKÖ'nün, "savaş sonrası" Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulması önerisini reddettiği kaydedildi.

Açıklamada bazı medya kuruluşlarınca paylaşılan, "Mısır'ın, Gazze'de üç aşamalı ateşkes ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını" içeren teklifinin masaya yatırıldığı ifade edildi.

İkinci aşamada yer alan "Batı Şeria ve Gazze'de teknokrat bir hükümetin kurulması önerisinin, tek meşru temsilci FKÖ'nün sorumluluk çerçevesinden uzak olduğuna işaret edilen açıklamada, bu teklifin kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Abbas'ın, "Gazze Şeridi Filistin devletinin bölünmez bir parçasıdır. Herhangi bir siyasi çözüm, başkenti Kudüs olan tüm Filistinli topraklarını kapsaması gerekmektedir. Bugün önceliğimiz; saldırıların kapsamlı ve daimi bir şekilde durdurulması ve Gazze halkının tüm insani gereksinimlerinin karşılanmasıdır." ifadesine yer verildi.

The Times of Israel gazetesinin Suudi Eş-Şark internet sitesine dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, İsrail'in saldırılarının sürdüğü abluka altındaki Gazze'de "üç aşamalı ateşkes" ve kademeli olarak tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Buna karşılık İsrail'in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze'den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği kaydedilmişti.

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze'de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürülmüştü.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:46 İsrail'in 81 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.

06:40 Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), "savaş sonrası" işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yönetimi için "kendi sorumluluğu dışında" teknokrat bir hükümetin kurulmasını reddettiğini duyurdu.

06:01 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır ve Katar'ın gelecekte Gazze'de yaşananlarla ilgili taraf olamayacağını savundu.

04:51 İsrail basınında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini görüşmesini engellediği haberleri yer aldı.

04:10 İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığını yazdı.

03:35 İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine dikkati çekti.

02:47 İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

02:15 İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Lübnan sınırındaki durumun 7 Ekim'den önceki haline dönmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

02:08 Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen Çığlık-7 adlı filmin yönetmeni Christopher Landon, 'yapımın artık bir kabusa döndüğünü' dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıkladı.

01:52 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli" şeklinde tepki verdi.

01:47 Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetiminin önemli isimlerinden Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın evinin önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze politikası nedeniyle ABD'yi protesto etti.

01:05 İsrail güçleri 81 gündür bombaladıkları Gazze Şeridi'ndeki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti.

00:53 Gazze Şeridi'nin Deyr Belah Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında evleri yıkılan acil servis çalışanı Sağlık Görevlisi Ahmed Matar'ın, hastaneye getirilen üç çocuğunu teselli etmeye çalışması dikkat çekti.

00:47 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

00:41 İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta ailesiyle bir okula sığınan İman el-Mısri isimli hamile kadın dördüz annesi oldu.

00:37 Avustralya'nın Melbourne kentinde, ulusal televizyon kanalında canlı yayınlanan Noel programında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.