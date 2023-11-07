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Dünya

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne çağrı: Tüm Filistin güçlerini acilen topla

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ), İsrail'in Gazze Şeridi'ne 32 gündür devam eden saldırılarına karşı koymak için 'birleşik ulusal liderlik' oluşturma çağrısında bulundu.

AA7 Kasım 2023 Salı 15:05 - Güncelleme:
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne çağrı: Tüm Filistin güçlerini acilen topla
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Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin kalıcı sömürgeleştirme ilkesi böl ve yönet (politikasını) uygulamaya yönelik girişimlerine kapıyı sıkı şekilde kapatmak, (Filistin) yönetiminin ve FKÖ liderliğinin görevidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "FKÖ liderliği, tüm Filistin güçlerini acilen toplantıya çağırmalı ve İsrail'in ABD ve Batı'nın desteğini alarak yürüttüğü savaşa karşı koymak için birleşik bir ulusal liderlik oluşturmalı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in amacının Gazze Şeridi'nde tam bir "etnik temizlik" ve sonrasında bu toprakları "ilhak" olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in bunun ardından da "Batı Şeria'da terörist yerleşimciler tarafından başlatılan bir süreç olan yeni bir Nekbe ve etnik temizliği hayata geçirmeyi" hedeflediği kaydedildi.

İsrail'in, komploları ve girişimleri karşısında "birleşik ve sağlam bir Filistin tarafı" görmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Filistin halkının tüm güçlerinin ve bileşenlerinin Gazze'yi ve halkını korumak için ayağa kalkması gerektiği vurgulandı.

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