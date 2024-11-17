İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2024 Pazar / 16 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filistin Meclis Başkanı Fettuh: ABD'nin tutumu, suç ortağı olduğunun delili
Dünya

Filistin Meclis Başkanı Fettuh: ABD'nin tutumu, suç ortağı olduğunun delili

'İsrail katliamlarına uluslararası müdahale' çağrısında bulunan Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, 'ABD yönetiminin işgal yanlısı askeri ve siyasi tutumu, uluslararası hukukun ihlalinde suç ortağı olduğunun delilidir.' ifadesini kullandı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Filistin Meclis Başkanı Fettuh: ABD'nin tutumu, suç ortağı olduğunun delili
ABONE OL

Fettuh yayımladığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşananları bir insanın aklının alması mümkün değil. Bu bir insanlık felaketi ve dünyanın Filistin halkına yönelik adaletsizliğinin kanıtı." ifadesine yer verdi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine, Gazze'nin kuzeyine yönelik ablukanın ve katliamların acilen durdurulması çağrısı yapan Fettuh, soykırıma maruz kalan 60 binden fazla kişinin kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Fettuh, "katliamların durdurulması noktasında uluslararası toplumun sergilediği başarısızlığın, İsrail'e yeşil ışık yakmak anlamına geldiğini" belirterek, "ABD yönetiminin işgal yanlısı askeri ve siyasi tutumu, uluslararası hukukun ihlalinde suç ortağı olduğunun delilidir." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde düzenlediği 6 saldırıda 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.