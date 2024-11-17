Filistin Meclis Başkanı Fettuh: ABD'nin tutumu, suç ortağı olduğunun delili

Fettuh yayımladığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşananları bir insanın aklının alması mümkün değil. Bu bir insanlık felaketi ve dünyanın Filistin halkına yönelik adaletsizliğinin kanıtı." ifadesine yer verdi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine, Gazze'nin kuzeyine yönelik ablukanın ve katliamların acilen durdurulması çağrısı yapan Fettuh, soykırıma maruz kalan 60 binden fazla kişinin kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Fettuh, "katliamların durdurulması noktasında uluslararası toplumun sergilediği başarısızlığın, İsrail'e yeşil ışık yakmak anlamına geldiğini" belirterek, "ABD yönetiminin işgal yanlısı askeri ve siyasi tutumu, uluslararası hukukun ihlalinde suç ortağı olduğunun delilidir." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesiminde düzenlediği 6 saldırıda 96 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında en az 15 kişinin kayıp olduğu, 60 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.