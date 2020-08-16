AA 16 Ağustos 2020 Pazar 19:32 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 19:38

Şeyh Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'da namaz kılmak, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayanlara ve bu vesileyle ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı'nı uygulamaya koyanlara değil Filistin'in yanında yer alanlara açıktır." dedi.

"Daha önceki fetvalarımızda, Yüzyılın Anlaşması'nın haram olduğunu söyledik. Normalleşme anlaşması da bu planın bir parçasıdır ve bunun aracılığıyla buraya yapılacak ziyaretler geçersizdir, yasaktır ve haramdır." diyen Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeyi ve orada namaz kılmayı isteyenlere, bu isteklerinde dürüst iseler, "buradaki işgali sonlandırma" çağrısı yaptı.

Filistin Müftüsü, hiç kimsenin şüpheli anlaşmalar kanalıyla Mescid-i Aksa'ya vasi olamayacağını, gerçek vesayetin Mescidi savunanlara ve Ürdün'e ait olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Antlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan antlaşmaya göre Ürdün'ün Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı bulunuyor.