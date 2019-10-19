Filistin Nuri Pakdil'in yasını tutuyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te de kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

FİLİSTİN NURİ PAKDİL'İN YASINI TUTUYOR

Öte yandan Filistin Ankara Büyükelçiliği de Nuri Pakdil'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: